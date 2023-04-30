Ekonomide müjdeler üst üste gelecek! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de açıkladı: Bu hafta içinde görüşeceğiz
Seçimlere artık sayılı günler kala bugüne kadar büyük projelerde imzası olan AK Parti vatandaşlara ekonomi alanında yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda emeklilere yönelik atılacak yeni adımları sıralarken, vatandaşlara toplu sözleşme konusunda da tarih verdi. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Mitingi'nde, vatandaşlara hitap etti.
AK Parti'nin Türkiye'nin çözülmeyen sorunlarını çözen bir parti olarak da tarihe geçtiğini söyleyen Bilgin, asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının tarihi bir adım olduğunu kaydetti.
"TÜM KESİMLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK TEK PARTİ BİZİZ"
Yıllardır bekleyen emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözme imkanı bulduklarını belirten Bakan Bilgin, "Bununla 5 milyona yakın kişiyi kapsayan bir meseleyi çözme fırsatı bulmak, onların emeklilik haklarında düzenleme yapmak çalışanların haklarına duyarlı bir parti olarak bizi mutlu etti. Biz herkesin partisiyiz. Tüm kesimlerin sorunlarını çözecek tek parti biziz." diye konuştu.
İstihdamın 31 milyon kişiye ulaştığı Türkiye'nin büyümesini sürdüreceğini ifade eden Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde de yapacağımız birçok iş var. Bu seçimde biz birinci partiyiz ve Cumhurbaşkanı'mız ilk turda seçilecektir. Bundan şüphemiz yok." dedi.
Bilgin, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü hiç kimsenin durduramayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Her hain cezasını buldukça bir alt yazı haline gelecektir. Türk devletinin silahlı güçleri, istihbaratı ve güvenlik güçleri, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerlemesinin teminatıdır. Özellikle son yıllarda devletimizin desteği ve özel sektörün iş birliğiyle savunma sanayimiz bütün dünyanın imrenerek baktığı ürünler üretmektedir. Bu, Türk Dünyası ve İslam coğrafyasındaki mazlum halklar üzerinde güven duygusu, düşmanlarımız üzerinde ise endişe yaratmaktadır."
BAKAN BİLGİN'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: BU HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ
Bu hafta toplu sözleşme ile ilgili Türk-İş ve Hak-İş ile yaptığımız görüşmeleri sonuçlandırırız diye ümit ediyorum. Ben bu hafta içi davetimi yapacağım karşılıklı taleplerimizi ileteceğiz.
UMARIM İMZALARI ATARIZ
Onların tıkandığı yerde emekçilerin lehine inşallah çözeceğiz. Biz onların hukukunu koruyacağız. Emekçilerimizi memnun edeceğiz. Umarım imzaları atacağız. Cumhurbaşkanımız da bu konuda geçmişte olduğu gibi adımlar atacaktır.
ÜST ÜSTE MÜJDELER GELECEK
Cumhurbaşkanımız yarın kamu çalışanlarına yönelik yarın yeni açıklamalar yapılabilir. Taşeron işçilerin sorununu çözeceğiz. Emeklilik sisteminde kapsamlı bir reform yapacağız. En düşük emekli maaşında da bir düzenleme ve denge sistemi yapılacak. Esnafın prim gün sayılarıyla ilgili de adımlar atacağız.
BAKAN NEBATİ DE ATILACAK ADIMLARI AÇIKLADI
Birçok alanda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
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