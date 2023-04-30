Ekonomide müjdeler üst üste gelecek! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber’de açıkladı: Bu hafta içinde görüşeceğiz

"TÜM KESİMLERİN SORUNUNU ÇÖZECEK TEK PARTİ BİZİZ"

Yıllardır bekleyen emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözme imkanı bulduklarını belirten Bakan Bilgin, "Bununla 5 milyona yakın kişiyi kapsayan bir meseleyi çözme fırsatı bulmak, onların emeklilik haklarında düzenleme yapmak çalışanların haklarına duyarlı bir parti olarak bizi mutlu etti. Biz herkesin partisiyiz. Tüm kesimlerin sorunlarını çözecek tek parti biziz." diye konuştu.

İstihdamın 31 milyon kişiye ulaştığı Türkiye'nin büyümesini sürdüreceğini ifade eden Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde de yapacağımız birçok iş var. Bu seçimde biz birinci partiyiz ve Cumhurbaşkanı'mız ilk turda seçilecektir. Bundan şüphemiz yok." dedi.