"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflayon verileri için bekleyiş sürüyor. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon kararının ne yönde olacağıyla ilgili beklenti anketi tamamlandı. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?