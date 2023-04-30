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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz.” dedi.

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