’Yarısı Bizden’de ilk adım! İncelemeler tek tek başladı

"DEVLETİMİZ BÖYLE BİR İMKÂN SAĞLAMIŞKEN BU FIRSAT KAÇIRILMAZ, 10 SENELİK BİR ÖDEME PLANI VAR, KİRA ÖDER GİBİ TEKRARDAN EVLERİMİZE GÜVENLE OTURMUŞ OLACAĞIZ"

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, kampanyayı çok iyi bulduklarını ifade ederek, "Şartları, ödeme şekilleri falan çok iyi. Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız. İnşallah daha güvenli bir şekilde evlerimizde oturmayı Rabbim herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.