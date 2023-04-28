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Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyasıhakkında yeni gelişme!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyasıhakkında yeni gelişme!

Son dakika haberi... TOKİ sosyal medya hesabındn yaptığı açıklamada, 50 bin konut kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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