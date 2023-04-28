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Son dakika | Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş açıklama! Rakam verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika | Kamu işçilerinin maaşı ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan flaş açıklama! Rakam verdi

Son dakika haberi...TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin): Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız.

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