Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

"Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisine yapılacak ilk 6 aylık zam teklifini açıkladı. Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan Toplu İş Sözleşmesi'nin ne zaman imzalanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...