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Haberler Galeri Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

"Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisine yapılacak ilk 6 aylık zam teklifini açıkladı. Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan Toplu İş Sözleşmesi'nin ne zaman imzalanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:29
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Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

"Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü aynı zamanda memur ve özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemede de önemli bir yer arz ediyor. Peki, Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA SONA DOĞRU...

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

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Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.

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Kamu işçisine zam son dakika açıklamalar: Kamu işçisi 2023 zam oranı kaç oldu? İkramiye ve taban ücret...

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.