DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 | 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor?
Doğalgaz metreküp fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan doğalgazın evlere 1 yıl süreyle ücretsiz olacağını açıklamıştı. Milyonlarca haneyi ilgilendiren bu gelişme sonrası gözler, fatura hesaplamalarına çevrildi. Peki "25 metreküp doğlagaz ne kadar kaç TL? " İşte, 25 metreküp, 1 m3 doğalgaz fiyatı...
"25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık 25 metreküp oranındaki doğalgazın bedava olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar doğalgaz hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki, 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor? Doğalgaz hesaplama nasıl yapılır? Evlere doğalgaz bedava mı, ne kadar sürecek?
DOĞALGAZ BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMANA KADAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da düzenlenen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.
19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."
25 METREKÜP DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
25 metreküp ücretsiz doğalgaz 1 yıl boyunca ücretsiz olarak verilecek. Bu kullanım miktarı evlerdeki sıcak su tüketim ortalamasına denk gelmektedir.BOTAŞ resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Nisan ayında uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu.
Bu hesaba göre, 1 metreküp 4,08 TL olarak fiyatlandırılıyor. Böylece, 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4638 TL'ye, 1 metreküp doğalgaz fiyatı ise 4,63 TL'ye denk geliyor.
25 metreküp doğalgaz fiyatı ise yaklaşık 116 TL TL oluyor.
1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.
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- DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 | 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor?
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