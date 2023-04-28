DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 | 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor?

"25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık 25 metreküp oranındaki doğalgazın bedava olacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar doğalgaz hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki, 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor? Doğalgaz hesaplama nasıl yapılır? Evlere doğalgaz bedava mı, ne kadar sürecek?