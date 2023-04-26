"Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika açıklaması geldi mi? Kamu işçisi zam görüşmeleri belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için yeni bir zam bekleniyor. Peki, Toplu İş Sözleşmesi 2023 son dakika açıklaması geldi mi? Kamu işçisi zam görüşmeleri belli oldu mu, açıklandı mı?