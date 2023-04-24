Başkan Erdoğan’dan pazarcı esnafına büyük müjde! 80 bin esnaf basit usulle vergilendirilecek!

"837 BİN ESNAF GELİR VERGİSİ VE KDV'DEN MUAF"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün halka hitaben yaptığı konuşmada, esnafa sağladıkları vergi desteklerini anlatmıştı. Daha önce berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaftan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıklarını belirten Erdoğan, halihazırda 837 bin esnafın hem gelir vergisi muafiyetinden yararlandığını hem de KDV ödemediğini söyledi. Erdoğan, bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenlediklerini, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil edeceklerini bildirdi.