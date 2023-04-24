Başkan Erdoğan'dan pazarcı esnafına büyük müjde! 80 bin esnaf basit usulle vergilendirilecek!
Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 13 büyükşehirde yürütülen mevzuat çalışmasına yönelik önemli açıkmalarda bulundu. Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 bin pazarcı esnafın yıllık satım hadleri çerçevesinde vergilendirilmesi basit usule tabi tutulacak! İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının daha basit usulde vergilendirilebilmesinin yolunun açılacağını duyurdu. Böylelikle Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 bin pazarcı esnafının tamamı, belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olacak ve kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.
ERDOĞAN'IN MÜJDESİ 80 BİN PAZARCI ESNAFI HEYECANLANDIRDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının da dahil edilmesiyle Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olmasının önü açılacak.
"837 BİN ESNAF GELİR VERGİSİ VE KDV'DEN MUAF"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün halka hitaben yaptığı konuşmada, esnafa sağladıkları vergi desteklerini anlatmıştı. Daha önce berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaftan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıklarını belirten Erdoğan, halihazırda 837 bin esnafın hem gelir vergisi muafiyetinden yararlandığını hem de KDV ödemediğini söyledi. Erdoğan, bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenlediklerini, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil edeceklerini bildirdi.
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