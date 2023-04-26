Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?
"Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre ödeneğinin detayları merak ediliyor. Destek ödemesinden yararlananlar bakanlık tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?
"Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin hesaplarına yatacak ödemelerin detayları merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" a göre, 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.
Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.
Dane mısır ve fındık ve diğer ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 lira olmak üzere 83 lira, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira, aspir için dekara 76 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 97 lira destek ödenecek.
Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 84 lira, yem bitkilerinde dekara 94 lira mazot ve 21 liralık gübre desteği ile 115 lira destek ödemesi yapılacak. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- 1 haftada tığ gibi olabilirsiniz! Diyet yapmadan uykuda yağ yakın! Her gece yatmadan önce...
- Mazot ve gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Tahsis numarası 0 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar ayın kaçında maaş alacak?
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim kazandı? Çeyrek altının sahibi...
- Asgari ücrete ara ZAM kesinleşti! İlk rakam geldi, 11.484 TL hesabı ortaya çıktı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 21.43'ten 35'e kadar...
- Başvurular başladı! Evini yenilemek isteyenlere yüzde 0.74 faizle 10 yıllık kredi! 750 bin TL'si devletten! Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası...
- Oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek? Çalışanlar nasıl oy kullanacak, izinli mi? YSK oy kullanma saatleri...
- Emekli Temmuz zammında beklenti değişti! Yeni rakamlar geldi, emekliye 9.350 TL, memura 15.979 TL maaş! Enflasyon farkı, sözleşme artışı...
- Ankara Sivas hızlı tren durakları! Ankara Sivas arası kaç dakika sürecek? YHT bilet fiyatları açıklandı mı 2023?
- Aile Destek Nisan - Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
- MSÜ ÖSYM.gov.tr sonuç sayfası! MSÜ sınav sonuçları ne zaman bugün açıklanır mı? Kadın, erkek taban puanları sıralaması 2023!