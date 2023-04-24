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Vergi müjdesi esnafı memnun etti! TESK'ten açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2023
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Vergi müjdesi esnafı memnun etti! TESK’ten açıklama

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ticari araçlarda ÖTV muafiyeti kararı esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada memnuniyetlerini dile getirdi.

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