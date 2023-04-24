Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
"Evlilik kredisi veren bankalar hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz olmak kaydıyla 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredinin sağlanacağı açıklaması geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Faizsiz kredi miktarı 150 bin liraya kadar olabilecek. Peki, evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
"Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulunmuş ve yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Peki, Evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Hangi bankalar evlilik kredisi veriyor? Yeni evlenecekler...
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."
Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.
Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.
Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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