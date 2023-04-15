Bakan Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde incelemelerde bulundu: Finans piyasalarımızın rekabet gücünü artıracak

"TOPLAMDA 3 MİLYON 387 BİN METREKARE İNŞAAT ALANI BULUNUYOR"

Kurum, buranın aynı zamanda İslami finans piyasalarına da yön vereceğini, en kapsamlı ve etkin hizmetleri sunacağını kaydederek, finansın kalbinin İstanbul Finans Merkezi'nde atacağını belirtti.

İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı bulunduğunu dile getiren Kurum, projenin yatırım değeriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Güncel rakamlar itibarıyla 65 milyar lirayı bulmuştur ve bu çerçevede, finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir projedir. 1,4 milyon metrekare ofis alanı var bu proje içerisinde. Yine, ofiste çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş alanı var. 2 bin 100 kişilik kongre merkezi var. Burada, uluslararası finans kongrelerinin yapılacağı ve hem finans merkezimize hem de Anadolu yakamıza, İstanbul'umuza hizmet verecek bir kongre merkezi. 30 bin metrekare büyüklüğünde bir beş yıldızlı otelimiz var. Yine, bölgenin, finans merkezinin, misafirlerin ihtiyacını giderecek 26 bin 500 araç kapasiteli bir otoparkımız var."

Kurum, projede yaklaşık 180 bin metrekare yeşil alanın bulunduğunu ifade ederek, çalışanların ve vatandaşların buradaki yeşil alanlardan istifade edebileceğini anlattı.

Finans sektörünün depremde ayakta durması gerektiğine vurgu yapan Kurum, "En güçlü şekilde ayakta hizmet vermesi gerekir ve bu manada da hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. İnşallah 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle halkımızın katılımıyla coşkusuyla bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız." diye konuştu.