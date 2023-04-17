TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı! TÜİK Mart 2023 en çok konut hangi ilde satıldı?

Konut satış sayısı, Mart 2023





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 262 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 80 BİN 214 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,8 azalarak 80 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %76,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 azalışla 224 bin 393 oldu.