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Ev kadınına emeklilik fırsatı! Sigorta priminin üçte biri devletten

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Ev kadınına emeklilik fırsatı! Sigorta priminin üçte biri devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde emeklilik yaşı, ev kadınlarına erken emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yenilikler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. 3 bin 202 liralık priminin 1.067 TL’si devletten olacak.

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde emeklilik yaşı, ev kadınlarına erken emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yenilikler konusunda önemli adımlar yer aldı.

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.

En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet karşılayacak.



Öğrencilerden emeklilere, ev kadınlarından gençlere kadar tüm kesime yönelik sosyal desteklerin yer aldığı beyannamede ön plana çıkan ayrıntılar şöyle:



EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (10 bin 8 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Bugün itibariyle aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218 lira, en yüksek de 24 bin 144 lira uygulanıyor.

En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet karşılayacak. Ev kadınları doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.



ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.



GÜVENCELİ ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Beş yıllık dönemde yeni 6 milyon istihdam yaratılacak, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak.
Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak. İşgücü piyasasının yeşil ve mavi ekonomi, dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak; ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam olanakları sağlanacak.

Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerine kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almaları teşvik edilecek. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 35'in, işgücüne katılma oranı yüzde 40'ın üzerine çıkarılacak. Çocuk bakım mesleği kayıtlı hale gelecek.
Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen kadına uzaktan çalışma/kısmi çalışma gibi alternatif çalışma imkânları artırılacak.



GENÇLERE İŞ KAPISI AÇILACAK

Gençler, kadınlar başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişleri hızlandırılacak, güvenceli esnek çalışma biçimleri hayata geçirilecek. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak, çalışırken eğitimlerini devam ettirenlere yönelik düzenlemeler yapılacak. Genç girişimcileri yenilikçi buluş ve projelere yönlendiren hibe destekleri artırılacak.

Kadınlara emeklilik müjdesi KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ

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