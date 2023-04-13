Ev kadınına emeklilik fırsatı! Sigorta priminin üçte biri devletten





EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ



Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (10 bin 8 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor. Bugün itibariyle aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218 lira, en yüksek de 24 bin 144 lira uygulanıyor.