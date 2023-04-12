Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin dört gözle beklediği 2023 yılı tarım destek ödemeleri gündemde yer alıyor. 2023 yılı bütçesinden yapılacak olan mazot ve gübre desteğinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı bütçesinden yapılacak olan mazot ve gübre desteğinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 yılı için mazot ve gübre, hayvancılık, çoban desteği gibi birçok kalemde artış yapıldı. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz aylarda ödemelerin Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödeneceğini duyurmuştu. Resmi Gazete'nin 20 Ekim 2022 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren tarımsal desteklerin miktarı çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" a göre, 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.
Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.
Dane mısır ve fındık ve diğer ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 lira olmak üzere 83 lira, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira, aspir için dekara 76 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 97 lira destek ödenecek.
Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 84 lira, yem bitkilerinde dekara 94 lira mazot ve 21 liralık gübre desteği ile 115 lira destek ödemesi yapılacak. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.
Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.
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