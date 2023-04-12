"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı bütçesinden yapılacak olan mazot ve gübre desteğinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 yılı için mazot ve gübre, hayvancılık, çoban desteği gibi birçok kalemde artış yapıldı. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan - Mayıs mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödeme takvimi...