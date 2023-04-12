Kadınlara emeklilik müjdesi! Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Çalışan kadınlara da bir müjde verdi. Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi? Çocuk sayısına göre emeklilik yaşı değişecek mi? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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