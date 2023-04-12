12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kadınlara emeklilik müjdesi! Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi?

Kadınlara emeklilik müjdesi! Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2023 13:56
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Çalışan kadınlara da bir müjde verdi. Kadınlarda emeklilik yaşı esnetilecek mi? Çocuk sayısına göre emeklilik yaşı değişecek mi? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadınlara emeklilik müjdesi
Kadınlara emeklilik müjdesi
Yeni evlenecek gençlere kredi
Yeni evlenecek gençlere kredi
Bankalar promosyon yarışında
Bankalar promosyon yarışında
Madeni paralarda değişiklik!
Madeni paralarda değişiklik!
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
Gençlere 9 ayda 84 bin lira destek!
Gençlere 9 ayda 84 bin lira destek!
BAĞ-KUR’luya erken emeklilik!
BAĞ-KUR'luya erken emeklilik!
Bakan Nebati’den 7’li koalisyona tepki
Bakan Nebati'den 7'li koalisyona tepki
ABD dolarının tahtı sallanıyor!
ABD dolarının tahtı sallanıyor!
Altında yeni rekor için tarih verdi
Altında yeni rekor için tarih verdi
EYT’liler maaş farkını nasıl alacak?
EYT'liler maaş farkını nasıl alacak?
Altında yeni rekorlar! Yükseliş sürecek mi?
Altında yeni rekorlar! Yükseliş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster