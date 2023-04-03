TÜİK enflasyonu açıkladı! Mart 2023 enflasyon verisi ne? Enflasyon aylık ve yıllık güncel oranlar...

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de enflasyon oranlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdik. Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin elbette farkındayız. Bu sebeple enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.



Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, 'enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur' gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.