Nisan ayı kira atış oranı açıklandı mı? Kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2023!
"Kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ve oranı da netlik kazanacak. Peki, Kira zammı kaç TL oldu? Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?
"Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. TÜİK Mart ayı enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay içerisinde uygulanacak kira zammını merak eden milyonlarca kiracı oranların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
2023 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Henüz mart ayı enflayson rakamları ve Nisan ayı kira artış oranı hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Mart ayı kira artış oranı %71,83 olarak belirlendi.
2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: %71,83
Kira Artış Tutarı: 7.183,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.183,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.196,00 TL
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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- Nisan ayı kira atış oranı açıklandı mı? Kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2023!
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