2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
"2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen tarımsal desteklerin ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, 2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
"2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen çay desteklemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
ÇAY DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemeler her yıl Mart ayında yapılıyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
ÇAYKUR 1365 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
ÇAYKUR 4 farklı şehirde toplam 1365 mevsimlik işçi alımı yapacak. Alım yapılacak işçilerin kadroları, başvuru şartları, tarihler ve başvuru şekli belli oldu.
1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi ve 21 eski hükümlü geçici işçi alımı gerçekleştirilecek.
Başvuru işlemleri internet üzerinden alınırken adayların başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
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- 2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?
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