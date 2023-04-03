2023 Çay desteklemeleri ne zaman ödenecek? Çay destekleme paraları yattı mı, ödendi mi?

ÇAY DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemeler her yıl Mart ayında yapılıyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.