Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi! "Temmuzda zam olacak" | Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Geçen sene Haziran ayında bir ara zam yapılmıştı asgari ücrete. 6 aylık enflasyona bakılarak yapılmıştı. Memur ve emeklilerin zamları da enflasyona göre yapılıyor. Yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı Haziran'da toplamda da baktığınız zaman kümülatif yüzde 90'nın üzerinde bir zam olmuştu asgari ücrete 2022 yılı için.

2023 Ocak'ına geldiğimizde yine yüzde 50'nin üzerinde ki rekor seviyedeki bir artışla 8.500 TL'ye kadar çıkarılmıştı.

6 aylık enflasyon burada belirleyici olacak. Dolayısıyla hem emekliler hem memurlar hem de asgari ücretliler Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan 6 aylık enflasyonu bekliyor olacaklar.

Bunun için Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanması gerek.

Asgari ücret sadece salt bir ücreti belirlemiyor. Kendisi bir parametre birçok ölçünün de parametresi. İşsizlik maaşından borçlanmalara kadar.

Haziran ayında komisyon toplanıp Temmuz'da yeni bir asgari ücret belirlendiğinde atıyorum işte yüzde 30 arttığında asgari ücretin brütü 13 bin TL'ye çıkmış olacak. Dolayısıyla yeni hesaplamalar da bu 13 bin TL üzerinden yapılacak.

EYT'liler açısından borçlanma yapacaklarsa Temmuz'dan önce yapmaları en az yüzde 30'un üzerinde bir kazanç sağlayacaktır onlara.