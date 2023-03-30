Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
ELEKTRİK VE SANAYİ GAZINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda elektirik ve sanayi gazına indirim haberini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.
ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?
EPDK, serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan EPDK bugün yaptığı toplantıda 6 ay süreyle geçerli olan AUF mekanizmasının Ekim ayına kadar uygulanmaya devam etmesine karar verdi.
Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, AUF mekanizmasının bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.
Yılmaz; "Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin – ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye'nin arz güvenliğini sekteye uğratabilirdi. Bu durum tüketicilerimiz için de çok büyük bir maliyet yüküne sebep olabilirdi. Ama çok şükür bu kötü senaryonun yaşanmasına sektörümüz ile elbirliği içinde izin vermedik. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile 6 ay daha piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz" dedi.
Kanunun verdiği yetki ile uygulanan AUF karanının enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir emniyet sübabı olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz şunları söyledi:
"AUF mekanizmasının piyasamıza ve tüketicilerimize olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kış aylarını arz güvenliği sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık ve hiçbir üretim santralimiz de kapanmadı. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz."
EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğal gaz santralleri için 2550 TL, kömür santralleri için 1800 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1700 TL olarak belirlendi.
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