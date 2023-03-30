Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

"AUF mekanizmasının piyasamıza ve tüketicilerimize olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kış aylarını arz güvenliği sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık ve hiçbir üretim santralimiz de kapanmadı. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz."

EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğal gaz santralleri için 2550 TL, kömür santralleri için 1800 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1700 TL olarak belirlendi.