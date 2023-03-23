ABD’de piyasalarda kaos! Fed’in faiz kararı çare olmadı

Karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda güvercin olarak algılandı.

Faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu vurgulandı.