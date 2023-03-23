ABD'de piyasalarda kaos! Fed'in faiz kararı çare olmadı
ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırırken, para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kaldığı görülüyor.
Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin alt üst olduğu sürecin ardından dün politika faizini son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
Karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda güvercin olarak algılandı.
Faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu vurgulandı.
Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonlarında da enflasyon baskısının endişe edildiği kadar öne çıkmaması faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığı tahminlerini güçlendirse de, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin bir süre fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.
SENE SONU FAİZ ORANI BEKLENTİSİ AYNI KALDI
Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi.
Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakılırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.
Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2025 yılı için yüzde 2,1'te tutuldu.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran toplantısından itibaren 25 baz puanlık faiz indirimlerine başlanacağının öngörüldüğünü ifade ederek, bu duruma ilişkin sorunun dün Fed Başkanı Powell tarafından olumsuz yanıtlanmasına karşın fiyatlamaların devam ettiğini belirtti.
Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Powell, piyasada bu sene faiz indirimlerinin başlayacağının fiyatlandığına ilişkin soruya "Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor." şeklinde cevap verdi.
ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkarıldı.
ABD ekonomisinde yavaşlama eğiliminin de Fed'in beklediği düzeyde olmadığını kaydeden analistler, buna karşın bankacılık sektörüne yönelik endişelerin Fed'in politika alanını daraltmış olabileceğini ifade etti.
Analistler, toplantı öncesinde Fed'in adımlarına yönelik beklentilerin oldukça dağınık olduğuna dikkati çekerek, toplantı sonrasında da bu belirsizliklerin büyük bölümünün sürdüğünü aktardı.
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