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Fed ve 5 büyük merkez bankasından ortak karar

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Fed ve 5 büyük merkez bankasından ortak karar

ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.

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