Dünyanın gözü Fed’de! Faiz kararı ne olacak? Piyasalar Jerome Powell’ın açıklamasına kilitlendi | Fed faiz kararı saat kaçta?

Japonya'da hükümet artan enerji maliyetlerine tedbir olarak düşük gelirli ailelere 30 bin yen yardım yapacağını duyururken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaretinde, iki ülke liderleri Ukrayna krizinde çatışmaların durdurulması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için çağrı yaptı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.