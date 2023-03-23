Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasaların gözü bu kararda

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkardı.

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Powell, piyasada bu sene 4 faiz indiriminin fiyatlandığına ilişkin soruya "Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor." şeklinde cevap verdi.