TOGG’a sipariş rekoru! 24 saat dolmadan 17 bini aştı

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Togg e-Cüzdan'ı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Togg e-Cüzdan'ını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.