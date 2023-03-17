Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılacağını belirtmişti. Peki, Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Peki, Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini belirten Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, SED hizmet modelini hayata geçirdiklerini anımsatan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlattı.
Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."
2023 SED YARDIMI NE KADAR?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldiği açıklanmıştı.
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- Mart ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yapacak 2023? SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
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