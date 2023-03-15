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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, ilk modeli C-SUV aracını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Togg bu fiyatla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 06:57
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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. T10X'in uzun menzilli versiyonun satış fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

EN CAZİP FİYATLA ÇIKTI
Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda Togg T10X'in rakiplerinin içten yanmalı motorlu C-SUV segmentindeki araçlar olduğunu açıklamıştı. Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan C-SUV modelleri dikkate alındığında, Togg'un satış fiyatının oldukça rekabetçi olduğu dikkat çekiyor.

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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

Togg'un fiyatlarının bu denli rekabetçi olmasının en önemli nedeni olarak geçen hafta elektrikli otomobillerin matrahlarında yapılan düzenleme sonucu, ÖTV'sinin yüzde 10'da kalması gösteriliyor.

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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

ÇEKİLİŞLE TESLİMAT YAPILACAK
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

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Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.