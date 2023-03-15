Bir rüya gerçek oldu! Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı | Kendi sınıfının en ucuzu

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, ilk modeli C-SUV aracını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Togg bu fiyatla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili oldu.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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