Süre 25 dakikaya düşüyor! Ulaşımda yeni müjde! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman'da kısa süre önce tamamlanan ve depremzedelerin yerleştirildiği konteyner ve prefabrik konut alanlarında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz." dedi. Ayrıca, yarın Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yapacaklarını dile getiren Karaismailoğlu,"Gelibolu-Eceabat Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Yolun, 'bölünmüş yol' standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde konteyner kentlerin tamamlanmasıyla hayatın normal akışına daha hızlı dönmeye başlayacağını belirterek, "Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz." dedi.
Karaismailoğlu, Adıyaman K10-P2 Konteyner ve Prefabrik Alanı'nda yaptığı basın açıklamasında, deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Bu bölgede yıllardır görülmemiş yoğunluktaki yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Karaismailoğlu, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Karaismailoğlu, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personelle ilk andan itibaren 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıçla arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Karaismailoğlu, 35 bin 250'si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personelle deprem bölgelerinde özverili bir çalışma yürüttüklerini, milletle birlikte artçı depremler, çetin kış şartları ve soğuk dahil her şeye göğüs gerdiklerini ve vatandaşları bir an dahi yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.
Acil eylem planlarını işlettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere oluşturdukları "saha tarama sistemi"nin devrede olduğunu bildirdi.
Karaismailoğlu, bu sayede ihtiyaçları tespit ettiklerini, bunların ne oranda karşılandığını gördüklerini ve gerekli yerlere takviyeleri sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:
"Şu an Adıyaman'da yaklaşık 264 bin vatandaşımıza geçici barınma sağlıyoruz. 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız da yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bildiğiniz gibi bu aşamada çadırlar yalnızca bir 'ara formül'. Asıl amacımız konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak. Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek ve hayatın onlar için bir nebze olsun normale dönmeye başlaması bizi biraz olsun sevindiriyor. İnşallah bu sayı hızla artacak ve hayatın normal akışına daha da hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Yaşanan bu acı günleri tarihe gömeceğiz ve açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgelerimizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımıza layık şehirler inşa edeceğiz. Devlet ve millet omuz omuza vererek tüm güçlükleri aşacağız."
GELİBOLU-ECEABAT DEVLET YOLU YARIN AÇILIYOR
Karaismailoğlu, yarın Çanakkale Zaferi'nin 108'inci, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ise 1'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, ataların emaneti bu vatana ve millete gözleri gibi bakacaklarını ifade etti.
Yalnızca bugünü kurtarmak için değil 85 milyonun geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Tasarım ve mühendislik anlamında 'en'lerin ve 'ilk'lerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimizin meyvelerini alıyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç 1915 Çanakkale Köprü'müz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç da Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı. Turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı." dedi.
Karaismailoğlu, yarın ayrıca Çanakkale'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını yapacaklarını dile getirerek, 47,5 kilometrelik projenin 32 kilometrelik bölümünü halkın hizmetine açacaklarını söyledi.
45 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞÜCEK
Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği Gelibolu Tarihi Alanı, Şehitlik ve Anıt gibi önemli noktaların yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de ulaşımı sağlayan yolun toplam 5 bin 351 metrelik 4 tünele ev sahipliği yaptığını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşüren Gelibolu-Eceabat Yolu, 18 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hizmete açılıyor. Bizler Çanakkale Zaferi'nin ruhuna saygımızı, onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstereceğiz. Bu, 81 ilimizin 81'inde de böyledir. Bugün burada yaraları sarma zamanı. Yarın güneş yeniden doğacak. Bölgemiz, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bunun için yatırımlarımıza, projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölgemiz, Türkiye için dirençli ve sürdürülebilir bir kalkınmanın lokomotifi olacak. Unutmayalım ki kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç şey bizim depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak. Milletimizin bize güveni, en büyük gücümüzdür. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz."
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şanlı Türk tarihinde yerini alan Çanakkale'nin, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara denizlerini dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu bildirdi.
Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat devlet yolunun, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin 32 kilometresini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 tünel yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"YILLIK 161 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK"
Karaismailoğlu, proje ile daha önce tek yol olarak hizmet veren yolun, bölünmüş yol standardına yükseltildiğini ve Havsa-Uzunköprü-Keşan-Gelibolu-Eceabat-Çanakkale koridorunun tamamlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Gelibolu-Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkemizin ve milli benliğimizin dünya kamuoyuna tanıtımı açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje kapsamında inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı. Proje ile mevcut güzergah 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Gelibolu-Eceabat yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır."
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