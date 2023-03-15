Konut satış rakamları açıklandı! İşte kalem kalem son durum

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu. Şubatta satılan konut sayısı ocak ayına göre ise yüzde 18,1 azaldı.

Konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalışla 177 bin 739 olarak gerçekleşti.