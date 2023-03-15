15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İhtiyaç sahibi ailelere martta 582 milyonluk destek

İhtiyaç sahibi ailelere martta 582 milyonluk destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2023
ABONE OL
İhtiyaç sahibi ailelere martta 582 milyonluk destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA