13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul taşınıyor! Konutunu dönüştürmek isteyenlere devletten yeni destek! 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle kredi imkanı...

İstanbul taşınıyor! Konutunu dönüştürmek isteyenlere devletten yeni destek! 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle kredi imkanı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
ABONE OL
İstanbul taşınıyor! Konutunu dönüştürmek isteyenlere devletten yeni destek! 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle kredi imkanı...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası İstanbul'da da kentsel dönüşüm konusu bir kez daha gündeme geldi. Devlet 1.5 milyon binayı taşıma kararı alırken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı açıklamada konutunu dönüştürmek isteyen vatandaşlara verilecek desteği açıkladı. Göksu "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı.

Yaşanan bu süreç kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkartırken, olası İstanbul depremine yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı.

1 MİLYON 500 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

11 ili etkileyen büyük depremler sonrası gündeme yeniden gelen kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da 1 milyon 500 bin konut yeniden inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Megakent'te kentsel dönüşümü desteklemek için kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını söyledi.

DÖNÜŞÜM İSTEYENE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 0,69 VADEYLE KREDİ

İBB Mart ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

İstanbul için büyük taşınma planı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA