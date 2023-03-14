Facebook’un sahibi Meta'da işçi kıyımı! 10 bin kişi işinden olacak | Mark Zuckerberg'den "yüksek faiz" tepkisi

META'DAN BÜYÜK OPERASYON



Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, kesintilerin zor olacağını ve verimlilik yılının bir parçası olduğunu ifade ederek, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını açıkladı.