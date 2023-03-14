Facebook’un sahibi Meta'da işçi kıyımı! 10 bin kişi işinden olacak | Mark Zuckerberg'den "yüksek faiz" tepkisi
ABD'deki batan bankaların yankıları sürerken ülkenin en büyük firması Meta'da yeni bir kriz patlak verdi. Dünyanın önde gelen sosyal etkileşim platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Meta'yı etkileyen faktörlerden bazılarının ABD'deki yüksek faiz oranları, küresel jeopolitik istikrarsızlık ve artan düzenlemeler olduğunu ifade etti. Ayrıca Zuckerberg, “Bence kendimizi bu yeni ekonomik gerçekliğin daha uzun yıllar devam etmesi ihtimaline hazırlamalıyız” ifadelerine yer verdi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi sosyal medya devi Meta'da işten çıkarmalar devam ediyor.
En son geçtiğimiz sene kasım ayında 11 bin çalışanını işten çıkartan Meta, 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.
META'DAN BÜYÜK OPERASYON
Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, kesintilerin zor olacağını ve verimlilik yılının bir parçası olduğunu ifade ederek, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını açıkladı.
Zuckerberg, "Bence kendimizi bu yeni ekonomik gerçekliğin daha uzun yıllar devam etmesi ihtimaline hazırlamalıyız" dedi.
İşten çıkarmaların ve yeniden yapılanmanın yılsonuna kadar sürebileceğini ifade eden Zuckerberg, yeniden yapılanma tamamlanana kadar yeni işe alım olmayacağını söyledi.
META, GEÇTİĞİMİZ YIL 23 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAR ELDE ETMİŞTİ
Meta'nın Aralık 2022'ye kadar olan üç aylık dönemden kazançları yıllık bazda yüzde 4 düşmüş, 2022'de 23 milyar dolardan fazla kar elde etmişti.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE 128 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
Öte yandan Amazon ve Google gibi teknoloji devleri de çok sayıda işten çıkarma açıklarken, teknoloji sektöründeki iş kayıplarını takip eden layoffs.fyi'ye göre, bu yıl şimdiye kadar teknoloji sektöründe 128 binden fazla kişi işten çıkarıldı.
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