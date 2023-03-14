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Haberler Galeri %2 değer kazandı! ABD'de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

%2 değer kazandı! ABD'de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

Küresel piyasalar, ABD'deki en büyük banka iflasıyla karşı karşıya kaldı. İflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB), müşterilerine endişe yarattı. İflas eden bankanın müşterileri, paralarını çekebilmek için soluğu çeşitli şubelerin önünde aldı. Üst üste yaşanan banka krizleri sonrası küresel piyasalarda endişe hakim oldu. ABD'li banka Silicon Valley'in batması yatırımcıların altına olan talebini artırdı. Powell'in enflasyonun yeterli seviyede olmaması nedeniyle faiz artışlara devam edileceği açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekti. Bunların akabinde bankacılık krizinin baş göstermesinin ardından Bitcoin fiyatında da değişiklikler yaşandı. İşte, 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:58
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%2 değer kazandı! ABD’de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

ABD'de peş peşe yaşanan banka iflasları dünya gündemine oturdu.Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası, 2008'deki finansal krizden bu yana "ABD'deki en büyük banka iflası" olarak tarihe geçti. Küresel piyasalarda, yaşanan banka krizinin ardından hareketlilik yaşandı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatları da ivme yüsekseltti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

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%2 değer kazandı! ABD’de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

ABD'DE BANKA KRİZİ! PEŞ PEŞE BATTILAR!

Silicon Valley Bank'in batması, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Buna benzer bir iflas 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

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%2 değer kazandı! ABD’de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'ın da iflas ettiği açıklandı. New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu

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%2 değer kazandı! ABD’de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

Yaşananları Fed'in politika faizini beklentilerin üzerinde yükselteceğine yönelik fiyatlamalar etkiledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini enflasyonu düşürmek için beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankalar, tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kaldı.

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%2 değer kazandı! ABD’de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

SVB'nin tahvil pozisyonu zarara uğradı

Bu bankalardan Kaliforniya merkezli SVB, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 8 Mart'ta 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurdu.