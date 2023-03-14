%2 değer kazandı! ABD'de bankalar battı, yatırımcılar güvenli limana harekete geçti! 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi

Küresel piyasalar, ABD'deki en büyük banka iflasıyla karşı karşıya kaldı. İflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB), müşterilerine endişe yarattı. İflas eden bankanın müşterileri, paralarını çekebilmek için soluğu çeşitli şubelerin önünde aldı. Üst üste yaşanan banka krizleri sonrası küresel piyasalarda endişe hakim oldu. ABD'li banka Silicon Valley'in batması yatırımcıların altına olan talebini artırdı. Powell'in enflasyonun yeterli seviyede olmaması nedeniyle faiz artışlara devam edileceği açıklaması altın fiyatlarını aşağı çekti. Bunların akabinde bankacılık krizinin baş göstermesinin ardından Bitcoin fiyatında da değişiklikler yaşandı. İşte, 14 Mart Altın, Dolar, Euro, BİTCOİN, ONS canlı fiyat listesi