Borsa İstanbul’da son durum

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,61 ile kimya, petrol, plastik oldu.