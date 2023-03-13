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TMSF'den 'yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddialarına yalanlama

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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TMSF’den ’yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı’ iddialarına yalanlama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), CHP yandaşı isimler tarafından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında haberleştirilen, "TMSF, yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.

Provokatif çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen CHP yandaşı Emekli Amiral Türker Ertürk, geçtiğimiz günlerde de, "TMSF borcu olanların yurt dışına yasağı apar topar kaldırıldı" iddiasında bulundu. Söz konusu iddialar yine CHP tarafından fonlanan medya tarafından haberleştirildi ve algı operasyonlarına malzeme yapıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı basın yayın organlarında yer alan "TMSF, yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

2007 YILINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HATIRLATILDI

TMSF'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, 2007 yılında mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF'ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF'nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu'nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. TMSF'nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır. Böylece söz konusu tahsilat yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde kanun ile uyumlu hale getirilmiştir." denildi.

ERTÜRK'ÜN İLK PROVOKASYONU DEĞİL

CHP'li amiral Türker Ertürk, geçtiğmiz günlerde de Kahramanmaraş merkezli depremleri bir propagada malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü?" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya atmıştı.

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