Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek ödemesinin 2023 yılına ait takvimi merak ediliyor. Konu hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek için tarih açıklaması gelmişti. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
MART AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz ay destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Deprem bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten Kirişçi, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıklamıştı.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.
Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer vermişti.
T.C KİMLİK NUMARASIYLA MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?
Mazot ve Gübre Desteği alacak olan çiftçiler, yardımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini online olarak öğrenme şansına sahip.
İnternet üzerinden yardımı sorgulamak isteyen vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tradresine giderek kişisel bilgileriyle giriş yapmalı.
Bunun ardından arama bölümüne mazot ve gübre desteği yazdığımız takdirde sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.
ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, depremin ardından çiftçileri koruma kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Bakan Kirişçi konuya dair yaptığı açıklamada, ''2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" diye konuştu.
YENİ BAŞVURU TARİHİ 8 MAYIS
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi destek ödemelerine ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kirişçi, "Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" ifadeleri kullandı.
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerde toplam kaç işletmeye destek verileceğini de açıkladı. Kirişçi, "10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir" dedi.
BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Buzağı desteği kapsamında 2023 yılında yetiştirici çiftçilere verilen ödeme miktarları:
4 ay ve üzeri aylık buzağılar için 350 TL,
Besi desteklemeleri için 250 TL,
Döl kontrolü boğaz yavrusu için de 50 TL,
Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL,
Yetiştirici bölgesi iller için 200 TL.
HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ
Anaç manda için 250 TL,
Malak için 150 TL,
Koyun ve keçi için 25 TL,
Soy kütüğüne kayıtlı manda için 400 TL,
Soy kütüğüne kayıtlı malak için 400 TL,
Sürü yönetici desteği için 5 bin TL,
Tiftik 30 TL,
Damızlık ana arı için 80 TL,
Ana arı için de 15 TL'dir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kiloların korkulu rüyası! Zayıflamak isteyene reçete çıktı! Paranız gitmeden sadece 1 haftada...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
- Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!
- Emekliye %9.80 zam kesinleşti! Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! İkramiye, intibak, ek zam artışı...
- 29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!
- BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023
- BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
- EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime hangi tarihte başlanacak? Nisanda hibrit sisteme geçilecek mi? 2023 YÖK Bakanı Erol Özvar son dakika!
- Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...