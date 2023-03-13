Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakan Kurum açıklamalarında şu detaylara yer verdi;

Kira yardımı, kamulaştırma yardımı bu noktada finans ve faiz desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kira yardımlarını artıracağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteğini 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, diğer illerde 2 bin liraya çıkarıyoruz.