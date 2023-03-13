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Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

"Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesi TOKİ konut yapım süreci başlatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı artacağı müjdesini verdi. Peki, Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

"Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı tutarlarında artış olacağının müjdesi gelirken, hesaplara yatacağı tarih de açıklandı. Peki, Kira yardımı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakan Kurum açıklamalarında şu detaylara yer verdi;

Kira yardımı, kamulaştırma yardımı bu noktada finans ve faiz desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Kira yardımlarını artıracağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde kira desteğini 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, diğer illerde 2 bin liraya çıkarıyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı ödemelerinin arttığını belirten Kurum, ödemelerin de Nisan ayında yapılacağını söyledi. Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerinin net tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI ŞARTLARI

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor.

Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

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