Asgari ücrete yeni düzenleme! Deprem bölgesinde asgari ücret 11 bin 760 TL'ye yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açarken, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.
PRİM DESTEĞİ DE VERİLECEK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor. Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.
Deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odaları başta olmak üzere iş çevreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışanların bulundukları il, ilçeleri terk etmemesi için önerilerini paylaştı. İstihdamın korunması için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi, mücbir sebep oluşan illerde sosyal güvenlik primlerinin belirli bir süre Sosyal Güvenlik Kurumu yerine çalışana ödenmesi de istekler arasında yer alıyor.
1.9 MİLYON ÇALIŞAN VAR
Türkiye'de 49 yıldır ulusal düzeyde tek asgari ücret sistemi uygulanıyor. Bölgesel asgari ücret uygulaması 1967 ile 1974 yılları arasında uygulanmıştı. Uzmanlar, 11 ilde brüt asgari ücret uygulamasına gidilmesinin bölgesel olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederek, "Yoğun göç yaşanan depremzede 11 ilde 3 milyon 250 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunun yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini esnaf, tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Bunların dışında bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle bağlı ücret karşılığı sigortalı çalışan sayısı da 2 milyon 300 bini geçiyor. Binlerce çalışanın yaşamını yitirdiği bu kentlerden göçün önlenmesi için belirli bir süre brüt asgari ücret ödenmesi istihdamda kalıcılığı sağlar. Buna bölgesel asgari ücret demek doğru değil. OHAL döneminde devreye alınan bir tedbir olarak görülmeli" değerlendirmesini yaptı.
İŞVERENE MALİYETİ DİKKATE ALINMALI
Bu yıl için uygulanan asgari ücret 8 bin 506 lira olup brüt asgari ücret de 10 bin 8 lira. Bunun 1401 lirası 12 kuruşunu SGK primi, 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor.
Brüt ödeme talebinin karşılık bulması halinde çalışana ödenecek tutar 10 bin 8 lira olacak. İşverene maliyet ise 11 bin 760 lira olup işverenler SGK ve işsizlik sigorta primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini öneriyor. Bunun kabulü durumunda çalışanın eline geçen tutar da 11 bin 760 lira olacak.
Diğer yandan 14 bin lira ücret alan çalışan için 11 bin 760 lirayı geçen üzerinden vergi muafiyeti sağlanacak. Uzmanlar bu talebin karşılanması için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını, OHAL sürecinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yaşama geçirilebileceğini belirtiyor.
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