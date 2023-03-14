Asgari ücrete yeni düzenleme! Deprem bölgesinde asgari ücret 11 bin 760 TL’ye yükseliyor





1.9 MİLYON ÇALIŞAN VAR



Türkiye'de 49 yıldır ulusal düzeyde tek asgari ücret sistemi uygulanıyor. Bölgesel asgari ücret uygulaması 1967 ile 1974 yılları arasında uygulanmıştı. Uzmanlar, 11 ilde brüt asgari ücret uygulamasına gidilmesinin bölgesel olarak nitelendirmemek gerektiğini ifade ederek, "Yoğun göç yaşanan depremzede 11 ilde 3 milyon 250 bin sigortalı çalışan bulunuyor. Bunun yaklaşık 500 binini memurlar, 440 binini esnaf, tarımda kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor. Bunların dışında bir veya daha fazla işverene hizmet akdiyle bağlı ücret karşılığı sigortalı çalışan sayısı da 2 milyon 300 bini geçiyor. Binlerce çalışanın yaşamını yitirdiği bu kentlerden göçün önlenmesi için belirli bir süre brüt asgari ücret ödenmesi istihdamda kalıcılığı sağlar. Buna bölgesel asgari ücret demek doğru değil. OHAL döneminde devreye alınan bir tedbir olarak görülmeli" değerlendirmesini yaptı.