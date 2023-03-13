Türkiye’ye faiz eleştirisi yapan ekonomistler nerede? ABD’de faiz artırımları bankaları iflasa sürükledi! Resesyon geliyor...

KRİZİN ADI: SİLİKON VADİSİ

Silvergate Capital ve Signature Banka kripto para piyasasında faaliyet gösteren bankalar olarak dikkat çekerken, asıl krizin Silicon Valley Bank'te olması öne çıktı. Bu kriz 2008 finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen ekonomistleri ABD'de yaşanan bu iflas sürecinin nedeni olarak Fed'in agresif sıkı para politikası adımlarına bağladı. Özellikle teknoloji startuplarının bankası olarak bilinen Silicon Valley Bank'ın iflası, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını arttırma eğilimi ve bu durumun yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla ilişkilendiriliyor.

Bankanın teknoloji sektörüyle öne çıkması ve faiz artışlarından reel sektörde direkt burayı etkilemesi iflası tetikledi. Silicon Valley'in 209 milyar dolarlık varlığı ve 175 milyar dolarlık mevduatı bulunuyordu.