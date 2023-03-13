Türkiye'ye faiz eleştirisi yapan ekonomistler nerede? ABD'de faiz artırımları bankaları iflasa sürükledi! Resesyon geliyor...
FED'in yaptığı agresif faiz artışları sonrasında ABD'nin önde gelen bankalarından Silvergate Bank, Silicon Valley Bank ve son olarak Signature Bank iflasını açıkladı. İflas nedeni olarak FED'in faiz artışları gösterilirken uzmanlar ülke için resesyon uyarısı yaptı. Yurt içinde ise bu gelişme sonrası 'Dünya faiz artırıyor Türkiye faiz indiriyor' eleştirilerini yapan ekonomist isimlerin suskunluğu dikkat çekti. İşte detaylar...
ABD'DE 3 BANKADAN ÜST ÜSTE İFLAS
İlk olarak kripto para piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital, ardından Silicon Valley Bank ve son olarak Silvergate'in iflası açıklandı. ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in Kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu.
KRİZİN ADI: SİLİKON VADİSİ
Silvergate Capital ve Signature Banka kripto para piyasasında faaliyet gösteren bankalar olarak dikkat çekerken, asıl krizin Silicon Valley Bank'te olması öne çıktı. Bu kriz 2008 finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekiyor.
Dünyanın önde gelen ekonomistleri ABD'de yaşanan bu iflas sürecinin nedeni olarak Fed'in agresif sıkı para politikası adımlarına bağladı. Özellikle teknoloji startuplarının bankası olarak bilinen Silicon Valley Bank'ın iflası, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını arttırma eğilimi ve bu durumun yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla ilişkilendiriliyor.
Bankanın teknoloji sektörüyle öne çıkması ve faiz artışlarından reel sektörde direkt burayı etkilemesi iflası tetikledi. Silicon Valley'in 209 milyar dolarlık varlığı ve 175 milyar dolarlık mevduatı bulunuyordu.
TÜRKİYE'YE FAİZ ELEŞTİRİSİ YAPAN EKONOMİSTLER NEREDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyada artan resesyon endişelerini dikkate alarak reel sektörü desteklemek amacıyla özellikle istihdam ve üretim odaklı hükümetin politikalarını desteklemek hedefiyle faiz 2022 yılı Ağustos ayından bu yana faiz indirim politikası güttü.
Türkiye ekonomisi ihracat yönlü büyüme stratejisiyle emsallerinin aksine ekonomik büyümede 2021 yılında yüzde 11'i aşan 2022 yılında yüzde 5'i aşan rakamlar yakaladı.
Bu dönemde muhalefet partilerinin 'Dünya faiz artırıyor Türkiye neden faiz indiriyor' başlığıyla yoğun yıpratma politakalarıyla karşı karşıya kalan Merkez Bankası her defasında dünyada artan resesyon endişelerine vurgu yaparak reel sektörü destekleme açıklamasında bulundu.
ABD'de yaşanan iflas ve resesyon süreci, Fed'in agresif faiz artırımı politikalarının yan etkilerini gözler önüne serdi.
ANALİSTLERDEN FED'E ELEŞTİRİ: FAİZ ARTIRIMINA ARA VERMELİ
Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçerek, bankacılık sisteminde yaşanan stres nedeniyle gelecek aylara dair belirsizlikler bulunduğuna işaret etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?
- Kiloların korkulu rüyası! Zayıflamak isteyene reçete çıktı! Paranız gitmeden sadece 1 haftada...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?
- Haziran sonrası ŞAHLANACAK! İslam Memiş UYARDI: "Elinizi çabuk tutun!" Altının bundan sonraki YOL haritası çizildi!
- Emekliye %9.80 zam kesinleşti! Maaşlarda sürpriz değişiklik, emekliye 6.700 taban + YENİ maaş tablosu! İkramiye, intibak, ek zam artışı...
- 29 dönem POMEM SONUÇLARI bugün mü, ne zaman açıklanacak? 2023 e-devlet sonuç sorgulama ekranı!
- BELEDİYE 134 Personel alımı | 3 ilde Memur, İtfaiye eri, Zabıta ilanı! En az 10.920, 12,133 TL MAAŞLA | Başvuru şartları neler? Kontenjanlar...
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan İmsakiyesi 2023
- BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman? meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023
- EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır, kaç günde onaylanır? 2023 EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama ekranı!