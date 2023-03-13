ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti! Kriz giderek büyüyor

ABD tarihinin ikinci büyük banka batığının etkisi giderek büyüyor. Kripto paralardan, havacılık sektörüne kadar birçok teknoloji girişimi paralarını bankada tuttuğu için ağır darbe aldı. ABD'de SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti. New York merkezli bankaya kayyum atandı. İki bankanın iflasına ilişkin yapılan ortak açıklamada, mevduat sahiplerini koruyacak kararlar sonucu oluşacak hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacağı vurgulandı. ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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