Ekonomide çarklar döndü! İstihdamda rekor: Üretimde hızlı artış

KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ

TÜİK tarafından açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5.6'lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü söyledi.

"Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz" diyen Nebati, "Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.