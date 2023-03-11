Ekonomide çarklar döndü! İstihdamda rekor: Üretimde hızlı artış
Türkiye ekonomisi 2023’e deprem öncesi dönem olan ocak ayı verileri güçlü başladığını gösterdi. İstihdamda 31.8 milyon ile rekor kırılırken, işsizlik 9 yılın dibine indi. Sanayi üretiminde artış beklentiyi aştı. TÜİK tarafından açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.
Küresel resesyon endişeleri ve Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde geçen 2022'de yüzde 5.6 ile G20'de en fazla büyüyen dördüncü ülke olma başarısını gösteren Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı şubat ayı öncesi dönem olan ocak ayı verileri ile 2023'e de hızlı bir başlangıç yaptığını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, istihdamda rekor kırılırken, işsizlik 5 ay sonra tek haneye geriledi. Sanayi üretiminde ise 7 ayın en yüksek yıllık artışı yakalandı.
İŞSİZ SAYISI DÜŞÜYOR
TÜİK verilerine göre, işsizlik ocakta, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7 ile 5 ay sonra tekrar tek haneye indi. Bu oran aynı zamanda Mart 2014'deki yüzde 9.5'ten bu yana en düşük işsizlik olarak kayıtlara geçti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1.5 puan azaldı. İşsiz sayısında son 1 yıldaki azalış ise 372 bin oldu.
1 YILDA 1.8 MİLYON KİŞİYE İŞ
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi ile tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısında 1 yıllık artış 1 milyon 842 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, pandeminin en etkili olduğu 2020 yılının nisan ayına göre 6 milyon 759 bin kişi arttı. İstihdam oranı da 0.5 puan artarak yüzde 48.9 ile rekor kırarken, işgücüne katılımda da yüzde 54.1 ile tarihi zirve görüldü.
DEPREM BÖLGESİNDE TAHMİN YAPILDI
Depremden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannameler ertelendiği için bu illerden derlenen anketlerden sanayi üretimi için yüzde 38 oranında cevap alınabildiği açıklandı. Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplamdaki payı yüzde 5 oldu.
SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR
Ekonomide 2023'e güçlü bir başlangıcın yapıldığı diğer bir veri ise sanayi üretiminden geldi. Sanayi üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1.9 ile yüzde 0.7 olan piyasa beklentisinin üstünde arttı. Sanayi üretiminde yıllık artış ise yüzde 4.5 ile 2.1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Üretimde aynı zamanda yıllık bazda 7 ayın en yüksek artışı yakalandı. Aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yüzde 4.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı. Aralık ayına ait aylık sanayi üretimi artışı yüzde 1.6'dan 1.7'ye revize edildi.
KAYIPLARI TELAFİ EDECEĞİZ
TÜİK tarafından açıklanan verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen 2022 yılında yüzde 5.6'lık güçlü büyüme performansı sergileyen ekonominin bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü söyledi.
"Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz" diyen Nebati, "Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz" dedi.
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