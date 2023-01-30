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TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi ocakta arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı.

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