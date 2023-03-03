Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? TEFE-TÜFE...
"Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte Şubat ayı enflasyonu için kritik geri sayım süreci başladı. Şubat ayının ilk haftası TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.65 oldu. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE...
"Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak fark oranı, kira artış oranı ve diğer birçok kalem üründe yapılacak zam oranları enflasyona göre belirleniyor. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE...
TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu yeni ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon verilerini açıklıyor. Bu sebeple Şubat ayı enflasyonu 3 Mart tarihinde saat 10:00'da açıklanması öngörülüyor.
ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranları ile ilgili beklenti oranları belli oldu. Bazı ekonomistler, Şubat 2023 için Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık tahmini yüzde 3,48 artış yönünde olacağını öngörüyor.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,63 olasılıkla yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 25,31 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
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