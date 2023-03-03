Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? TEFE-TÜFE...

"Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak fark oranı, kira artış oranı ve diğer birçok kalem üründe yapılacak zam oranları enflasyona göre belirleniyor. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı son dakika? Şubat ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? TEFE-TÜFE...