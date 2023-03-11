Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek
14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcuna yapılandırma imkânı sağlayan teklif yasalaştı. 31 Aralık 2022 öncesi borçlar 48 taksitte ödenebilecek. 2 bin liranın altı borçlar ise silinecek.
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa kapsamında 14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcu yapılandırılacak.
48 TAKSİTTE ÖDEME
Yasa ile vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenci kredileri başta olmak üzere kamuma olan borçlar yapılandırılıyor.
Yapılandırma kapsamına 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar dâhil olacak. Bunlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
MATRAH ARTIRIMI
Yasa teklifine eklenen yeni maddeye göre, 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek. 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.
TEK SEFERLİK EK VERGİ
Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak. İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi yapılmayacak.Depremzedelere, sahibi oldukları konutları ikâmet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.
10 BİN EHLİYET İADE EDİLECEK
Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.
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