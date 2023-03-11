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Haberler Ekonomi Haberleri Fındık fiyatları değişti! 11 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi🌰

Fındık fiyatları değişti! 11 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi🌰

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Fındık fiyatları değişti! 11 Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi🌰

Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? İşte, 2023 Mart Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları güncel liste...

Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi, ne kadar olacak? İşte, 2023 Mart Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları güncel liste...

MART 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ!

TMO FİYATI

En Düşük: 51,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA

En Düşük: 42,00 TL

En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA

En Düşük: 50,10 TL

En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 58,97 TL

FATSA

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN

En Düşük: 56,30 TL

En Yüksek: 64,00 TL

SAKARYA

En Düşük: 48,40 TL

En Yüksek: 55,00 TL

SAMSUN

En Düşük: 46,00 TL

En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON

En Düşük: 52,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK

En Düşük: 40,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

TERME

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

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