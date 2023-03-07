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Son dakika | Karadeniz gazı evlere ne zaman ulaşacak? Bakan Dönmez açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2023 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
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Son dakika | Karadeniz gazı evlere ne zaman ulaşacak? Bakan Dönmez açıkladı

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: (Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin) Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen Nisan'a kalır.

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