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FED mart ayı toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? 2023 FED toplantı takvimi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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FED mart ayı toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? 2023 FED toplantı takvimi

Fed mart ayı toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Petrol, dolar, altın gibi küresel piyasaları doğrudan etkileyen Fed faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor. Peki FED Mart ayı toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında "Fed 2023 mart toplantısı hangi gün?", "Fed faiz beklentisi ne yönde?" sorularının cevapları araştırılıyor. Fed Şubat ayında beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faiz artırım hızında frene bastı. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde....

MART AYI FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED bu ay 21-22 Mart tarihinde toplanacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamaları ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

ŞUBAT 2023 FED FAİZ KARARI NE OLDU?

2023 yılının ilk Fed faiz kararı Şubat ayı toplantısı sonrası geldi. Fed beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Bu seviye 16 yılın en yüksek düzeyi olsa da, 25 baz puanlık faiz artırım kararıyla fazi artış hızında yavaşlamaya gitmiş oldu.

Fed, Kasım ayında 75 baz puan Aralık ayında ise 50 baz puan faiz artırımına gitmişti.

2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ

*2-3 Mayıs

*13-14 Haziran

*25-26 Temmuz

*19-20 Eylül

*31 Ekim - 1 Kasım

*12-13 Aralık

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