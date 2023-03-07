FED mart ayı toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? 2023 FED toplantı takvimi

ŞUBAT 2023 FED FAİZ KARARI NE OLDU?

2023 yılının ilk Fed faiz kararı Şubat ayı toplantısı sonrası geldi. Fed beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Bu seviye 16 yılın en yüksek düzeyi olsa da, 25 baz puanlık faiz artırım kararıyla fazi artış hızında yavaşlamaya gitmiş oldu.

Fed, Kasım ayında 75 baz puan Aralık ayında ise 50 baz puan faiz artırımına gitmişti.